Der Rekordweltmeister feierte nach dem Sieg im Zweier am Freitag auch den Triumph im Viererwettbewerb. Johannes Lochner auf Platz zwei (+0,23) und Christoph Hafer (+0,24) auf dem Bronzerang sorgten am Samstag für einen deutschen Dreifach-Sieg.

"Im ersten Lauf waren wir am Start und in der Bahn nicht gut genug. Wir haben nochmal alles in den zweiten Lauf reingelegt - das wurde belohnt", sagte Friedrich nach dem Triumph im Zweier. Da hatte der Sachse seinen insgesamt 69. Weltcupsieg bejubelt, allerdings seinen ersten in Park City: "Endlich!"

Ad

Gemeinsam mit seinem Anschieber Thorsten Margis lag Friedrich, der im Vierer-Training gestürzt war, 0,26 Sekunden vor Brad Hall. Der Brite hatte das Feld nach dem ersten von zwei Durchgängen angeführt. Den dritten Platz sicherte sich der Schweizer Michael Vogt (+0,32).

Bob Deutscher Doppelsieg im Zweierbob: Kalicki gewinnt vor Nolte VOR 4 STUNDEN

Die weiteren deutschen Piloten folgten unmittelbar dahinter. Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) wurde mit Florian Bauer Vierter (+0,40), Christoph Hafer (Bad Feilnbach) belegte mit Matthias Sommer den fünften Platz (+0,47).

Bob Bob: Friedrich feiert Premierensieg in Park City VOR 18 STUNDEN