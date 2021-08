Der Eiskanal in Altenberg springt ein und wird Schauplatz der dritten Saison-Station (4./5. Dezember), das teilte der Weltverband IBSF am Donnerstag mit.

Zwei Wochen später wird erneut in Sachsen gefahren, auch in Winterberg ist der Weltcup im Olympia-Winter zweimal zu Gast (11./12. Dezember und 8./9. Januar).

Die Organisatoren am Königssee hoffen weiterhin darauf, die Mitte Juli stark beschädigte Bahn bis zur kommenden Saison wieder aufzubauen. Bereits wenige Tage nach dem Unglück waren die Weltcup-Rennen der Rennrodler verlegt worden, diese finden am 1./2. Januar in Winterberg statt.

