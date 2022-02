Einmal die Landesfahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zu tragen, ist der Traum eines jeden Athleten.

Dieser Traum wurde für die amerikanische Bobpilotin Elena Meyers Taylor endlich Realität. Doch der Schein trügt. Vor wenigen Tagen wurde die 37-jährige Bob-Pilotin positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie kann es also sein, dass eine Athletin, die sich mit Corona infiziert hat, als Fahnenträgerin ausgewählt wird? "Von meinen Kollegen als Fahnenträgerin gewählt zu werden, ist die größte Ehre meiner Karriere", meinte die US-Amerikanerin bei Instagram.

Meyers Taylor wurde zwar von ihren Landsleuten ausgewählt, allerdings wird sie bei der Eröffnungsfeier der Spiele am Freitag von Eisschnelläuferin Brittany Bowe vertreten.

Erster Test negativ: Meyers Taylor schöpft Hoffnung

"Ich kann zwar nicht die Fahne tragen und mit dem Rest des Teams USA einlaufen, aber Brittany hat die Gelegenheit, unsere Delegation in meinem Namen anzuführen, sehr verdient", erklärte Meyers Taylor dazu.

Die Weltcup-Führende befindet sich nach ihrem positiven Test in häuslicher Isolation. Meyers Taylor ist nach eigenen Angaben symptomfrei. Einen ersten negativen Test konnte die 37-Jährige zwar am Donnerstag vorweisen, wie sie in einem Interview mit "USA Today" erklärte.

Damit sie allerdings aus der Quarantäne kommt, muss ein zweiter Test innerhalb von 24 Stunden negativ sein. "Ein negativer Test zeigt, dass mein Körper das Virus beseitigt", sagte Meyers Taylor. "Es geht in die richtige Richtung." Da die olympischen Bob-Wettbewerbe der Frauen erst am 13. Februar starten, besteht für die Amerikanerin damit durchaus eine Chance an den Spielen teilzunehmen.

