Johannes Lochner steht im 3. Lauf im Zweierbob quer - Angriff auf Gold geht schief

Johannes Lochner ist der schärfste Konkurrent für Francesco Friedrich im Zweierbob bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Vor dem Lauf liegt Lochner nur knapp hinter Friedrich und will voll angreifen. Diese Attacke geht nach hinten los. Lochner steht quer und verliert Zeit auf seinen Teamkollegen. Sein 2. Platz ist allerdings nicht in Gefahr. Den 3. Lauf seht ihr im Video.

00:02:22, vor einer Stunde