Eine Liebesbeziehung wird es sicher nicht mehr. Doch vielleicht sorgt die Olympia-Premiere im Monobob ja für eine Annäherung zwischen Mariama Jamanka und der neuen Disziplin in der Eisrinne. "Jamanka und der Mono, das ist immer schwierig. Jamanka und Yanqing, das hat bislang gut funktioniert", sagt die Oberhoferin.

Wenn ab Sonntag die besten Bob-Pilotinnen der Welt erstmals um olympisches Gold im Einzelschlitten kämpfen, darf sich auch Jamanka berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Die 31-Jährige zählt seit der Einführung zu den größten Kritikern der umstrittenen Individualdisziplin in der Teamsportart Bob, nach anfänglichen Problemen ist sie mittlerweile in der Weltspitze angekommen.

"Heute ging es gut. Es war immer noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall geht es in die richtige Richtung", sagte die Europameisterin am Freitag nach ihrer Bestzeit im Training. Schon die Testwettkämpfe im Oktober, als die Pilotinnen erstmals den imposanten Eiskanal in China runtergerast waren, hatte Jamanka gewonnen.

Dabei ist es kein Geheimnis, dass sie viel lieber wie die Männer im Vierer als zweite Disziplin gestartet wäre. Doch dazu fehlt bei den Frauen die internationale Konkurrenz. Stattdessen nahm das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Monobobs vor vier Jahren bereits für die Winterspiele in Peking ins Frauen-Programm auf.

Jamanka verliert "unfassbar ungerne"

Nur ein olympischer Zyklus blieb, um den Mono zu etablieren. Zu wenig Zeit, kritisiert Jamanka. Vor allem stört sie aber der fehlende Teamgedanke im Einzelschlitten. "Ich habe das Gefühl, es ist meine persönliche Gaudi-Veranstaltung", motzte die Thüringerin bereits vor der WM-Premiere in Altenberg im vergangenen Jahr.

Der Monobob unterscheidet sich in seiner Steuerung stark vom etablierten Zweier. In den Rennen in der eingeführten Weltserie warten die erfolgsverwöhnten deutschen Weltcup-Pilotinnen um Jamanka und die zweite deutsche Olympia-Starterin Laura Nolte, die im Abschlusstraining am Samstag die Schnellste war, noch auf einen Sieg.

Es wäre "gutes Timing", scherzte Nolte, wenn die Durststrecke ausgerechnet bei Olympia enden würde. Und Jamanka versicherte mit Blick auf die vier Rennläufe: "Ich gebe mir alle Mühe, ich verliere einfach unfassbar ungerne – bei egal, was."

(SID)

