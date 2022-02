Bob

Olympia 2022: Nolte nach Rang vier tief enttäuscht und mit Tränen in den Augen - "Ich bin so schlecht gefahren"

Laura Nolte hat eine Medaille bei der Olympia-Premiere im Monobob um 0,3 Sekunden verpasst und haderte danach am Eurosport-Mikrofon tief enttäuscht und mit Tränen in den Augen mit sich und ihrer Leistung. "Ich bin so schlecht gefahren", urteilte die 23-Jährige mit Blick auf ihre entscheidenden Patzer im zweiten und dritten Lauf. Immerhin: Im Zweierbob hat sie noch eine Chance auf Edelmetall.

00:01:22, vor 19 Minuten