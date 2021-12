Bob

Was ist Bob? Die wichtigsten Regeln und Daten zur Highspeed-Medaillenjagd im Eiskanal bei Olympia in Peking 2022

Was ist Bob? Die wichtigsten Regeln und Daten zur Highspeed-Medaillenjagd im Eiskanal bei Olympia in Peking 2022 gibts hier in unserem Erklärvideo! Mit bis zu 160 km/h Geschwindigkeit rasen die Bobs die Eisbahn hinunter und sorgen dabei immer wieder für deutsche Erfolge bei Winterspielen. In China gibt es neben dem Zweierbob und dem Viererbob erstmals bei den Frauen auch den Monobob-Wettbewerb.

00:02:29, vor 44 Minuten