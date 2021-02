Der Vorstand des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) entschied am Montag, dass Para-Bob die Mindestkriterien für die Anzahl der Nationen und Regionen, die regelmäßig die Sportart ausüben, nicht erfüllt. Ende 2020 war eine Entscheidung noch vertagt worden, um dem Internationalen Bob- und Skeletonverband (IBSF) Zeit zu geben, dem IPC weitere Argumente für eine Berücksichtigung der Sportart zu liefern.

"Nach unserer Überprüfung der von der IBSF zur Verfügung gestellten Unterlagen können 10 Länder so angesehen werden, dass der Sport dort in den letzten vier Saisons weit verbreitet war und regelmäßig praktiziert wurde", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons: "Das sind zwei weniger, als es die Mindestkriterien für die Aufnahme in die Paralympischen Winterspiele erfordern."