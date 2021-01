Die Oberbärenburgerin musste sich am Samstag im Eiskanal am Königssee nur der zweimaligen Olympiasiegerin Kaillie Humphries sowie Ex-Weltmeisterin Elana Meyers Taylor (beide USA) geschlagen geben.

Mariama Jamanka (Oberhof) tat sich ohne Anschieberin einmal mehr schwer. Die Zweier-Olympiasiegerin kam nicht über Platz 14 hinaus und wurde Vorletzte. Die in dieser Saison im Zweier sehr konstant fahrende Kim Kalicki (Wiesbaden) schaffte es als Zehnte gerade so in die Top Ten.