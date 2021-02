Die 30-Jährige führt bei den Weltmeisterschaften in Altenberg nach zwei von vier Läufen vor der US-Amerikanerin Kaillie Humphries und Laura Nolte (Winterberg).

Für Mariama Jamanka (Oberhof) und Kim Kalicki (Wiesbaden) auf den Plätzen vier und fünf ist in der neuen olympischen Disziplin das Podest ebenfalls noch in Reichweite. Die Entscheidung fällt am Sonntag (ab 9.00 Uhr).