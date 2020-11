Auf den Rängen vier und fünf schlossen auch Christoph Hafer (Bad Feilnbach) mit Anschieber Christian Hammers und Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) mit Eric Franke ordentlich ab. Lochner, beim Auftakt eine Woche zuvor an selber Stelle zweimal Zweiter, vergab dieses Mal die Chance auf ein besseres Ergebnis mit einem schwachen ersten Lauf, in dem er nur knapp einen Sturz vermied.

Friedrich hatte am ersten Rennwochenende einen Doppelsieg gefeiert, beide Weltcups am Samstag und Sonntag gewonnen. Er geht als souveräner Gesamt-Spitzenreiter in den nächsten Lauf in Sigulda am Sonntag (14.00 Uhr).