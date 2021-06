Publiziert 26/06/2021 Am 14:31 GMT

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) muss den Nominierungsvorschlag nun noch absegnen.

"Die Entscheidungen zu den Nominierungsvorschlägen sind uns schwer gefallen, weil wir in der glücklichen Situation sind, dass wir mittlerweile mehrere Weltklasse-Athletinnen und -Athleten haben", sagte Bundestrainer Oliver Haidn: "Alle hätten eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verdient." Ausschlaggebend für die Auswahl waren neben der internen Qualifikation auch die Leistungen bei internationalen Wettkämpfen.

"Ich freue mich riesig über die Nominierung, es war eine lange und anstrengende Qualifikation", sagte Lisa Unruh: "Außerdem ist es sehr schön, mit einem Team nach Tokio zu reisen, die Teamfinals machen immer sehr viel Spaß und sind actionreich. Außerdem freue ich mich so sehr für Florian."

Olympia Tokio 2020 Bogen-Team verpasst nach Rekord das Olympiaticket 20/06/2021 AM 07:11

In Tokio (23. Juli bis 8. August) gibt es durch den neu ins Programm gekommenen Mixed-Wettbewerb erstmals fünf Entscheidungen im Bogenschießen, der DSB ist bis auf den Mannschaftswettkampf der Männer in allen vertreten. Elisa Tartler und Maximilian Weckmüller sollen als Ersatzsportler gemeldet werden, um bei einem kurzfristigen Ausfall personell reagieren zu können.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

(SID)

Olympia Tokio 2020 Bogenteam der Herren verpasst Olympiaticket 20/06/2021 AM 10:33