Irgendwann wurde es Anthony Joshua zu bunt. Er werde jetzt nichts mehr zu Tyson Fury sagen. "Alles über zukünftige Gegner bitte erst nach dem Kampf gegen Pulew", sagte der Box-Champ am Rande der Pressekonferenz vor dem WM-Fight im Schwergewicht gegen den Bulgaren Kubrat Pulew am Samstag in London (23 Uhr).