Anthony Joshua tritt am 25. September im WM-Kampf gegen Oleksandr Usyk in London an. Die Vorkämpfe beginnen gegen 18:00 Uhr MESZ.

Der Brite Joshua will gegen den Ukrainer alle vier Weltmeistertitel verteidigen. Usyk ist in seiner Karriere noch ungeschlagen.

Der Kampf findet im Tottenham Stadium statt. Hier ist Platz für 60.000 Fans.

Eurosport liefert alle Informationen zum WM-Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk und der Übertragung live im TV und im Livestream.

Joshua - Usyk live im TV

Der Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Joshua - Usyk im Livestream

DAZN überträgt den Fight und sämtliche Vorkämpfe aus London am Samstagabend in Livestream.

Joshua - Usyk bei Eurosport.de

Eurosport.de hält euch über alle News aus der Boxwelt auf dem Laufenden. Hier gibt es auch alle Informationen zum Fight zwischen Joshua und Usyk.

