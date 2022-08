Zwei Kampfrichter sahen in Saudi-Arabiens Metropole Dschidda Usyk mit 115:113 und 116:112 vorne. Der dritte Punktrichter wertete den Kampf 115:113 für Joshua.

Usyk hatte seinen britischen Kontrahenten im September des vergangenen Jahres in London ebenfalls nach Punkten bezwungen und sich damit zum Weltmeister im Schwergewicht gekrönt.

Joshua kassierte im 27. Profikampf seine dritte Niederlage und muss sich im Rennen um einen WM-Titel nun wohl zunächst hinten anstellen. Vor seinen beiden Niederlagen gegen Usyk hatte der 32-Jährige lediglich 2019 gegen Andy Ruiz verloren.

Im Anschluss an den packenden WM-Fight reckten beide Kämpfer eine Ukraine-Fahne in die Luft. Weltmeister Usyk hatte sich nach dem ausgebrochenen Angriffskrieg in seiner ukrainischen Heimat freiwillig für den Dienst an der Waffe gemeldet und patrouillierte zeitweise als Soldat durch die Hauptstadt Kiew.

