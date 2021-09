Seinen letzten Kampf hatte er nach zweijähriger Ringpause am 21. August gegen den kubanischen WBA-Champion Yordenis Ugas in Las Vegas nach Punkten verloren.

Danach kündigte Pacquiao offiziell an, 2022 für das Amt des Staatspräsidenten seines Heimatlandes kandidieren zu wollen. Der Spitzensportler ist kein Neuling in der Politik. Seit 2010 schon gehörte er zum Repräsentantenhaus, 2016 wurde er in den Senat gewählt.

Pacquiao gilt als einer der besten Boxer der vergangenen Jahrzehnte, er tritt mit einer Bilanz von 62 Siegen (39 durch K.o.) in 72 Kämpfen ab.

Boxen Schock-Pleite gegen Usyk: Joshua verliert alle Titel 25/09/2021 AM 23:07

Acht Niederlagen steckte er ein, zwei Fights endeten unentschieden. Größte Aufmerksamkeit erfuhr sein Kampf im Jahr 2015 gegen Floyd Mayweather Jr., den der "Pac-Man" damals einstimmig nach Punkten verlor.

Das könnte Dich auch interessieren: Entthront und entzaubert: Joshua verliert mehr als seine Titel

(SID)

Pressekonferenz eskaliert: Star-Boxer liefern sich Schlägerei

Boxen Holyfield-Comeback endet mit böser Pleite für Ex-Champ 12/09/2021 AM 08:21