"Wenn Tyson mich braucht, werde ich rausgehen und mit ihm kämpfen, um ihn auf Wilder vorzubereiten", sagte der 30-jährige Brite bei "Sky Sports News":

" Ich denke, Fury würde schneller gegen mich kämpfen als Wilder. Wenn das der Fall ist, möchte ich, dass er gewinnt. "

Furys Antwort ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten. "Ich hoffe, du meinst es ernst, denn ich würde dich gerne im Trainingslager bei mir haben", sagte der 31-Jährige in einer süffisanten Videobotschaft bei Twitter:

" Wenn ich Wilder besiege, werde ich gegen dich kämpfen, kein Problem. "

Joshua: "Er ist der Mann, den ich festnageln muss"

Fury trifft am 22. Februar in einem Rematch auf den US-Amerikaner Wilder, den Joshua zuletzt vergebens zu einem Vereinigungskampf aller Gürtel locken wollte. "Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum es so schwierig ist, diesen Mann festzunageln", sagte Joshua:

" Er ist der Mann, den ich festnageln muss, um den letzten Gürtel zu bekommen und das Schwergewicht zu erobern. "

Bei einem Vereinigungskampf könnte sich der Sieger zum ersten unangefochtenen Schwergewichts-Champion seit Lennox Lewis krönen. Joshua hatte sich nach seiner ersten Karriere-Niederlage gegen Andy Ruiz Jr. erst vor zwei Wochen in einem Re-Match gegen den US-Amerikaner drei seiner vier Gürtel zurückgeholt.

(SID)