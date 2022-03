Boxen

Boxen Dubai: Estelle Mossely schlägt Yanina del Carmen Lescano nach Punkten und verteidigt WM-Titel - Highlights

Estelle Mossely (Frankreich) und Yanina del Carmen Lescano (Argentinien) haben mit ihrem Kampf in Dubai Geschichte geschrieben. Erstmals in der Geschichte des Boxsports wurde ein WM-Kampf der Damen im Nahen Osten ausgetragen - und der Kampf hielt, was er versprach. Championesse Mossely konnte ihren Titel in einem offenen Schlagabtausch durch Split Decision nach Punkten verteidigen.

00:02:57, vor einer Stunde