"Da findet etwas richtig Großes statt. Egal wie der Kampf ausgeht, es wird historisch", sagte die ehemalige Weltmeisterin Regina Halmich.

"Wenn in diesem Kampf mehr geboxt wird, dann kann Taylor die Sensation schaffen. Wenn gefightet wird, Fuß an Fuß, dann wird Serrano gewinnen", so ihre Einschätzung zu dem Fight.

"Serrano hat Legendenstatus, das ist eine Weltmeisterin in sieben Gewichtsklassen", so Halmich, während Taylor "eine Vorzeigeathletin, wie damals Henry Maske" sei.

(SID)

