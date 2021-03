Publiziert 06/03/2021 Am 12:25 GMT | Update 06/03/2021 Am 12:25 GMT

Dieses Kunststück in zwei Gewichtsklassen hatte zuvor weder eine Frau noch ein Mann geschafft.

Nach ihrem Triumph gegen Dicaire hatte Shields schon die nächsten Pläne. Nun will sie Mittelgewichts-Weltmeisterin Savannah Marshall zur Revanche vor die Fäuste bekommen. Die Britin ist die einzige, die Shields in Amateurzeiten eine Niederlage zugefügt hatte. "Du hast damals glücklich gewonnen, als wir Kinder waren", sagte Shields, die im Juni auch ihr Debüt im Mixed Martial Arts (MMA) geben will.

(SID)

