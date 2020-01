Conor McGregor - Donald Cerrone live im TV und im Livestream

In der T-Mobile Arena in Las Vegas kommt es in der UFC zum Kampf zwischen Conor McGregor und Donald "Cowboy" Cerrone. Der Fight findet deutscher Zeit in der Nacht vom Samstag, 18. Februar, auf Sonntag, 19. Januar statt. Erwartet zum packenden Showdown werden rund 20.000 Zuschauer. Die Kämpfe beginnen gegen 0:00 Uhr MEZ, der Hauptkampf gegen 5:00 Uhr.

McGregor - Cerrone live im TV

Der Kampf zwischen McGregor und Cerrone in Las Vegas wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Der Boxkampf im Livestream

Der Fight wird im Livestream bei DAZN übertragen. Übertragungsbeginn ist am Sonntag, 19. Januar, gegen 0:00 Uhr mit den Vorkämpfen.

McGregor - Cerrone bei Eurosport.de

Eurosport.de hält euch über alle News aus der Welt des Boxens auf dem Laufenden. Hier gibt es auch alle Informationen zum Fight McGregor gegen Cerrone.