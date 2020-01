Coronavirus: Olympisches Box-Qualifikationsturnier nicht in Wuhan

Dies teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag mit. Das Turnier wird vom 3. bis 11. März in der jordanischen Hauptstadt Amman stattfinden, ursprünglich war es für den Zeitraum vom 3. bis 14. Februar in Wuhan angesetzt.

(SID)

