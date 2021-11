Nach zwei Wochen spannender Kämpfe in einer vollgepackten Belgrader Štark Arena ging am 6. November die 21. AIBA Boxweltmeisterschaft der Männer zu Ende. Es gibt Sieger in dreizehn Gewichtsklassen, mehr als je zuvor, und das ist nur einer der Gründe, warum die AIBA-Boxweltmeisterschaft der Männer 2021 die größte und vielleicht beste aller Zeiten war.

Nach dem großen Opening am 24. Oktober folgten zwei Wochen voller spannender Matchups und überraschender Ergebnisse. Für die Boxer ging es um viel, da der Preispool 2,6 Millionen US-Dollar betrug. Die Gewinner erhielten Medaillen aus massivem Gold, Meisterschaftsgürtel und saftige Geldpreise – 100.000 US-Dollar für jeden ersten Platz.

Diese AIBA-Weltmeisterschaft war einzigartig, da erstmals der beste Teilnehmer des Turniers mit der Val Barker-Trophäe ausgezeichnet wurde. Zuvor war die Val Barker-Trophäe für den besten Boxer der Olympischen Spiele reserviert, aber in diesem Jahr hatte die AIBA Men's World Boxing Championship das Privileg, diese prestigeträchtige Trophäe zu verleihen. Der Preis ging an den Kubaner Andy Cruz Gomez im Halbweltergewicht.

Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft war auch das AIBA Fair Chance Team vertreten, das sich aus Boxern aus Krisen- und Kriegsländern zusammensetzte. Das AIBA Fair Chance-Team ermöglichte es diesen Athleten, gegeneinander anzutreten und sich im besten Licht zu zeigen. Für das Durchhalten unter so harten Umständen wurden sie alle als Meister des AIBA Fair Play Moment 2021 anerkannt, einer Auszeichnung, die Gabor Deregan vom International Fair Play Committee überreichte.

AIBA-Präsident Umar Kremlev gratulierte allen Champions und Teilnehmern und feierte ihre Schnelligkeit, Stärke, ihren Respekt füreinander und ihre Freundschaft miteinander und lobte sie dafür, wie sie ihre Länder bei der 21. AIBA Männer-Boxweltmeisterschaft vertreten haben.

Neben der Organisation der Veranstaltung in der Hauptstadt Belgrad, die als einzige Stadt zum zweiten Mal (erstmals 1974) die AIBA-Boxweltmeisterschaft der Männer ausrichtet, hat Serbien auch einen weiteren Erfolg erzielt. Der Halbschwergewichtsboxer Vladimir Mironchikov holte Bronze, die erste Medaille für Serbien bei großen Boxwettbewerben der Männer nach 26 Jahren.

Insgesamt war die AIBA World Boxing Championship 2021 in Belgrad ein großer Erfolg und ein Schritt in die richtige Richtung für die Amateur International Boxing Association als Ganzes. Die Weltmeisterschaft, genau wie der Internationale Boxtag, der sie einführte, ist Teil der Bemühungen der AIBA, wieder der Dachverband zu werden, der das Boxen bei den Olympischen Spielen organisiert, vielleicht sogar in Paris 2024.

Diese Art von Veranstaltungen tut nicht nur dem Ruf der AIBA gut, sondern leistet dem gesamten Boxsport einen großen Dienst. Sie zeigen, dass Boxen viel mehr ist als nur Kämpfen und dass die gesamte Box-Community eine große Familie ist, die jedes ihrer Mitglieder unterstützt, unabhängig von ihrem Können.

