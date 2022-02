Fury (31 Siege in 32 Profikämpfen) geht als klarer Favorit in den Fight gegen Whyte (28 von 30), der in seiner Karriere schon von Alexander Powetkin (Russland) und Ex-Weltmeister Anthony Joshua (Großbritannien) geschlagen wurde.

(SID)

