Der Puls schlägt schneller, das Adrenalin ist am Anschlag, allein mit sich und dem Gegner zählt im Ring nur der Sieg - das Hochgefühl aus einem alten Leben hat Felix Sturm nie vergessen und lange vermisst. Boxen, nichts anderes will der Ex-Weltmeister, der mit einer Gefängnisstrafe seinem Ruf unwiderruflichen Schaden zugefügt hat.

Am Samstagabend (22:00 Uhr) hat er endlich die Gelegenheit dazu. In Hamburg steigt Sturm gegen Timo Rost aus Düsseldorf nach fast fünfjähriger Kampfpause wieder in den Ring. Die Vorfreude beim 41-Jährigen ist riesig, das Gefühl tiefer innerer Zufriedenheit war im Vorfeld spürbar. "Ich fühle mich wieder total als Boxer", sagte Sturm, "Körper und Kopf funktionieren."

Betont entspannt präsentierte sich Sturm am Donnerstag im Gym, in dem auch der Kampf ohne Zuschauer steigen wird. Die Bühne ist kleiner als früher. Seinen Ehrgeiz hat er nicht eingebüßt. "Ich möchte nicht nur für einen Kampf zurückkehren, aber das hängt vom Ergebnis am Samstag ab", sagte Sturm.

Der gebürtige Leverkusener will nach vorne schauen. Den Blick zurück muss er dennoch richten. Seine Vergangenheit ist allgegenwärtig. Festnahme, Prozess, Verurteilung, Gefängnis - Sturm hat die bislang härteste Zeit seines Lebens hinter sich.

Sturm weist Dopingvorwürfe von sich

2019 klickten auf der Fitnessmesse FIBO die Handschellen, er saß anschließend acht Monate in Untersuchungshaft. Im April wurde er wegen Steuerhinterziehung, Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz und Körperverletzung verurteilt.

Anders als gegen das Steuerurteil ("Für diesen Fehler stehe ich gerade") wehrt sich Sturm gegen den Vorwurf des Dopings. Die Revision läuft, der Fall wird vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe neu verhandelt.

Hintergrund ist sein bislang letzter Kampf im Februar 2016. Gegen den Russen Fjodor Tschudinow soll Sturm betrogen haben, er wurde im Nachgang positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet. Sturm weist alle Dopingvorwürfe von sich.

Sturm droht erneuter Gefängnisaufenthalt

Sollte Sturm sich vor Gericht durchsetzen, muss er wegen seiner Steuervergehen - die Staatsanwaltschaft bezifferte den Schaden auf gut eine Millionen Euro - aber wohl trotzdem noch einmal zurück ins Gefängnis. Diese Erfahrung hätte er sich gern erspart.

Mitunter wurden die Tage lang in der JVA Köln-Ossendorf. Der Verlust der persönlichen Freiheit, der monotone Tagesablauf, der stark begrenzte Kontakt zu seinen Liebsten - ein Ort der Sehnsucht war die Zelle nicht. "Natürlich hat mich das geprägt. Das ist nichts, was ich in meinem Leben noch einmal wiederholen möchte", sagte Sturm der Sport Bild.

Sturm vergleicht Boxen mit Fahrradfahren

Dem Sport blieb er treu, so gut es eben ging. "In Freistunden bin ich gelaufen. Auf der Zelle habe ich Schattenboxen gemacht. Ich habe zweimal am Tag trainiert", sagte Sturm, "das war den Umständen entsprechend ganz okay."

Boxen, meint Sturm, sei wie Fahrradfahren: "Das verlernt man nicht." Am Samstag will er es unter Beweis stellen. Schließlich hat er auch hart für sein Comeback trainiert. Mit sieben Sparrings-Partnern unterschiedlichen Stils arbeitete Sturm zusammen, einem brach er die Nase. Timo Rost dürfte gewarnt sein.

(SID)

