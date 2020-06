Der abgetretene Ex-Weltmeister Floyd Mayweather will die Bestattungskosten des in den USA durch Polizeigewalt verstorbenen Afroamerikaners George Floyd tragen. Das erklärte sein Chef-Promoter Leonard Ellerbe dem US-Sportmedium "ESPN". Die Familie Floyd habe das Angebot angenommen. Mayweather habe "Dinge dieser Art in den vergangenen 20 Jahren" getan, sagte Ellerbe.

Der 43-jährige Mayweather, der in seiner Karriere in 50 Profikämpfen ungeschlagen blieb, wolle sich zu seiner Geste nicht äußern. Die Beerdigung von George Floyd ist am 9. Juni in Houston geplant. Zuvor sind Trauerzeremonien in Minneapolis sowie in North Carolina geplant.

(SID)

