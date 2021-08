Am Freitag, den 27. August, fand in der serbischen Hauptstadt Belgrad die zentrale Feier zum Internationalen Tag es des Boxens 2021 statt, die von der Amateur International Boxing Association (AIBA) organisiert wurde.

Belgrad wurde für einen Tag zur Boxhauptstadt der Welt. Große Boxgrößen wie die Legende Roy Jones Jr, AIBA-Präsident Umar Kremlev, AIBA-Generalsekretär István Kovács, Meisterin Zeina Nassar, Olympiasieger und Weltmeister waren Teil der Feier. Ein berühmter serbischer Schauspieler mit internationaler Karriere, Miloš Biković, führte durch die Veranstaltung. Diese wurde von den serbischen Behörden unterstützt, die COVID-19-Sicherheitsprotokolle organisierten.

Als Teil der Feierlichkeiten veranstalteten Roy Jones Jr. und Zeina Nassar ein offenes Training, um ihr Können auf dem Platz der Republik in Belgrad zu präsentieren. Anschließend begann eine große Feier mit lokalen Musikstars.

Die AIBA organisierte in Belgrad die gesamte Feier zum Internationalen Tag des Boxens, um das Boxen als Sport für eine breitere Bevölkerung bekannt zu machen und als Einführung in die AIBA-Männer-Weltmeisterschaften, die im Oktober wieder in Belgrad stattfinden werden.

Internationaler Tag des Boxens - Ein Fest für alle Menschen, die sich mit der edlen Kunst beschäftigen

Vom Präsidenten der AIBA, Umar Kremlev, wurde während der Veranstaltung mehrmals hervorgehoben, dass der Internationale Tag es Boxens ein Fest für alle ist, die mit dem Sport zu tun haben. Das bedeutet nicht nur Amateure, sondern auch professionelle Boxer und alle, die sich im Boxen engagieren möchten. "Wenn Sie einen Fuß in einen Ring gesetzt haben, sind Sie ein Teil der Boxfamilie, und der Internationale Tag des Boxens ist auch Ihr Feiertag", sagte Kremlev.

Der Internationale Boxing Day wurde am 27. August als Erinnerung an die erste Ausgabe der AIBA World Boxing Championships gefeiert, die 1974 in Havanna, Kuba, am selben Tag stattfanden.

Roy Jones Jr. sagte: „Ohne Boxen gäbe es Roy Jones Jr. nicht und ich würde heute nicht hier vor Ihnen stehen. Boxen hat mich zu dem gemacht, was ich bin, und dafür bin ich. Ich verdanke ihm alles." Jones betonte, dass Boxen mehr sei als eine Kampfkunst, da es jungen Menschen eine der wesentlichen Lebensfertigkeiten beibringe – wie man sich selbst erhebt, wenn man untergeht und Fortschritte macht, um der Situation gerecht zu werden.

Präsident Kremlev hob hervor, wie die ganze Welt die Bedeutung der Gesundheit erkannte, als COVID-19 zuschlug, und er sieht Boxen als eine hervorragende Möglichkeit für die Menschen, gesund zu bleiben.

AIBA macht Boxen für jedermann zugänglich

Obwohl das Hauptfest in Belgrad stattfindet, wird der Internationale Tag des Boxens auch in anderen Ländern gefeiert. Die AIBA besteht darauf, dass es sich um eine globale Manifestation handelt. Wie Herr Kovács erklärte, feiern verschiedene Länder gleichzeitig auf ihre einzigartige Weise. In Schottland präsentieren Boxer offene Workouts in traditionellen Kilts; in Nepal spenden Sportler Blut an örtliche Krankenhäuser; Tschechien und Ungarn organisieren Veranstaltungen, um Kinder mit dem Sport vertraut zu machen; andere Länder spenden Geld für die Wohltätigkeitsorganisation, um Menschen in Not zu helfen.

Zeina Nassar, die berühmte deutsche Meisterin, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie weit die Boxwelt gekommen ist. Sie erklärte, dass sie nicht nur eines der seltenen Mädchen sei, die an diesem Sport teilnahmen, sondern auch die einzige Muslimin, die ihren Hijab beim Training in ihrem Fitnessstudio trug. Sie sagte, ihre Mission sei es, zu zeigen, dass Boxen nicht mehr nur Männern vorbehalten ist. Es steht Menschen aller Rassen und religiösen Gruppen offen. Sie glaubt, dass ihr Erfolg helfen kann, Stereotypen zu durchbrechen, Mädchen zu motivieren, den Sport auszuprobieren und vielleicht ihren Lebenszweck darin zu finden, wie sie es tat.

Roy Jones Jr. sagte sogar, dass Boxen eine ausgezeichnete Möglichkeit für Menschen mit bestimmten Störungen ist, sich in den Sport einzubringen. Er erwähnte die Arbeit mit einem Jungen mit Autismus - Jones erklärte, dass der Junge aufgrund seines Zustands keinen Mannschaftssport spielen kann, aber Boxen üben kann, da er allein im Ring ist. Aus diesem Grund wurde das Boxen zu einem zentralen Teil des Lebens des Jungen, der anderen Eltern, die Kinder mit Autismus oder ähnlichen Erkrankungen haben, als Inspiration dient.

Die AIBA wollte zeigen, dass der Internationale Tag des Boxens ein Fest für alle ist, nicht nur für Boxer, und dass Boxen eine Sportart ist, die jeder ausprobieren kann und sollte.

Belgrad als Welthauptstadt des Boxens 2021

Der Internationale Tag des Boxens in Belgrad ist eine hervorragende Einführung für die AIBA-Männer-Weltmeisterschaften, die vom 26. Oktober bis 6. November 2021 ebenfalls in Belgrad stattfinden werden.

Auf die Frage nach der Wahl Belgrads als Austragungsort für das größte Boxereignis des Jahres nach den Olympischen Spielen sagte AIBA-Präsident Kremlev, dass die lokale COVID-19-Situation zusammen mit der Unterstützung der lokalen Regierung und des serbischen Präsidenten Vučić die entscheidenden Faktoren waren. Kostenlose Impfstoffe und angemessene Sicherheitsprotokolle in Kombination mit einer soliden Infrastruktur ermöglichen es der AIBA, einen Wettbewerb unter sicheren Bedingungen für alle Beteiligten zu organisieren, was in unsicheren Zeiten wie diesen besonders wertvoll ist.

Der Internationale Tag des Boxens war eine großartige Einführung in die Hauptveranstaltung. Olympiasieger, Stars und Boxlegenden waren alle in Belgrad, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen und zu den AIBA-Weltmeisterschaften der Männer im Oktober einzuladen. Sogar Roy Jones Jr. sagte, er würde auch zu der Veranstaltung zurückkehren.

AIBA baut seinen Ruf wieder auf

Die AIBA hat erhebliche Schritte unternommen, um ihren Ruf nach früheren Skandalen um die Olympischen Sommerspiele wieder aufzubauen. Wie Präsident Kremlev sagte, haben sie die volle Verantwortung übernommen und arbeiten hart daran, alles aufzuklären. AIBA ist jetzt völlig transparent und arbeitet mit unabhängigen Experten zusammen, die ihre Untersuchungen in verschiedenen Bereichen durchführen.

Der Bericht von Professor Richard McLaren wird für Ende September erwartet und wird die Einzelheiten der Schiedsrichter- und Jurybewertungen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio enthalten. Eine separate Organisation, die von Herrn Ulrich Haas und seiner Rechtsexpertengruppe geleitet wird, ist da, um Zugang zu AIBA aus einer Governance-Perspektive zu erhalten und führt gründliche Interviews mit den Mitgliedern der Organisation, aber auch externen Mitarbeitern durch. Die Finanzen der AIBA werden ebenfalls untersucht, aber Präsident Kremlev sagte, dass die Organisation jetzt schuldenfrei ist und den größten Teil ihrer Mittel durch gesunde Marketingkampagnen wie den Internationalen Tag des Boxens generiert, die ihnen helfen, neue Sponsoren zu finden.

Die AIBA hofft, die für die Organisation des Boxens bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris verantwortliche Dachorganisation zu sein. Es wurden enorme Fortschritte erzielt, aber die AIBA tut weiterhin mehr und arbeitet völlig transparent. Präsident Kremlev sagte, sie befolgen die Empfehlungen und hören auf die unabhängigen Experten, erfüllen die höchsten Standards und tun ihr Bestes, um alles richtig zu machen und die edle Boxkunst international zu fördern.

Belgrad war 2021 Gastgeber dieser wunderbaren Veranstaltung, und die AIBA plant, den Internationalen Tag des Boxens zu einer Tradition zu machen. Das Hauptereignis wird jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfinden, aber die AIBA möchte, dass der Internationale Tag des Boxens genau das ist – international, gleichzeitig auf der ganzen Welt, und der ganze Planet feiert das Phänomen des Boxens.



