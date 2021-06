In Lausanne, Schweiz, versprach die neue Führung der AIBA eine glänzende Vision für die Zukunft des Amateurboxens und stellte sich gleichzeitig der bewegten Vergangenheit der Organisation. Die Samthandschuhe waren ausgezogen, und AIBA war bereit, die Verantwortung für jahrzehntelange Pannen auf sich zu nehmen und gleichzeitig den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen.

Der neue Präsident der AIBA, Umar Kremlev, hatte die offensichtliche Absicht, kein Wort der Kritik an den früheren Aktionen der AIBA zu verteidigen. Tatsächlich waren viele der hochrangigen Redner diejenigen, die die historische Korruption der Organisation angeprangert hatten. Das klingt alles radikal, aber so hat sich Herr Kremlev als neuer Wächter angekündigt. Es war seine Art zu sagen, dass die Boxer an erster Stelle standen und er an ihrer Seite für einen besseren Sport kämpfen würde.

Und von Anfang an standen Boxer im Vordergrund. Während die Leute im Publikum nach einer sorgfältigen Möglichkeit suchten, den legendären Roy Jones nach seiner umstrittenen Olympianiederlage zu befragen, flehte die AIBA selbst Roy an, über seinen Schmerz nachzudenken. Roberto Cammarelle, Mary Kom, Zeina Nassar und Istan Kovacs hatten alle Gelegenheit, über die verschiedenen Ungleichheiten zu sprechen, denen sie begegnet sind.

Neben Boxern gab die AIBA Prof. Richard McLaren eine Rednerrolle, der damit beauftragt worden war, zahlreiche Vorwürfe über die unfaire Ringrichtergeschichte der AIBA zu untersuchen. Prof. McLaren ging sogar so weit, zuzugeben, dass frühere Untersuchungen möglicherweise verzerrt waren, betonte jedoch, dass er erst zugestimmt habe zu helfen, nachdem ihm volle Unabhängigkeit und Zusammenarbeit gewährt worden sei. Zu ihm gesellte sich Prof. Ulrich Haas, der als unabhängiger Governance-Experte für die AIBA tätig sein wird.

Am Ende der Veranstaltung hat AIBA offen ihre vielen Sünden in der Vergangenheit gezüchtigt, bereut und angesprochen. Aber es ging nicht nur um die Vergangenheit – es ging um die Zukunft der AIBA und der ganzen Welt des Boxens. Herr Kremlev teilte seine Vision mit, seine Organisation als „das Zuhause für Boxer auf der ganzen Welt“ neu zu gestalten, wo Funktionäre wie er der Gemeinschaft der Athleten dienen, wo die Beurteilung fair und Entscheidungen transparent sind, wo die Athleten für ihre Leistung gut bezahlt werden, ohne Unterschiede zwischen Geschlecht, Rasse oder Religion, und wo Sponsoren und Fans ihren Lieblingssport gerne unterstützen und genießen. Sowohl Umar Kremlev als auch István Kovács, AIBA-Generalsekretär und ehemaliger Weltmeister, denken über die aktuellen Probleme hinaus an die Zukunft. Viele Initiativen wurden gestartet, die das Boxen auf die nächste Stufe bringen werden.

Es war beruhigend, während der Pressekonferenz eine starke, einheitliche Stimme der Kollegen und Genossen von Herrn Kremlev zu sehen. In Anerkennung der bevorstehenden Herausforderungen erwähnte Roy Jones, dass er einen Aufschwung in einem Optimismus verspüre, den es in der 75-jährigen Geschichte der AIBA noch nie gegeben habe. Und für Umar Kremlev sagt, es sei ein Kampf, den es sich zu kämpfen lohnt. Als ehemaliger Boxer hat er einen persönlichen Grund dafür: "Boxen ist mein Leben, kein Job oder Hobby."

