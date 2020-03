Am Abend stiegen noch Hamza Touba im Fliegengewicht (bis 52 kg) gegen den Franzosen Billal Bennama und Hamsat Schadalow in der Klasse bis 57 kg gegen Kurt Walker in den Ring.

Warum das Turnier noch ausgetragen wurde, obwohl sämtliche anderen Sportevents wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt wurden, war auch dem DBV nicht ganz klar. "Die Verantwortung für dieses Turnier liegt bei der Task Force des IOC. Wir haben uns danach zu richten", sagte DBV-Geschäftsführer Michael Müller dem SID. Immerhin wurden ab Montag die Zuschauer von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Der DBV war mit 13 Athleten (8 Männer/5 Frauen) in das Turnier in London gestartet. Bis zum 24. März kämpfen insgesamt 342 Boxerinnen und Boxer aus 43 Nationen um insgesamt 77 Tickets für die Sommerspiele in Tokio.

