Publiziert 06/11/2019 Am 13:44 GMT | Update 18/05/2021 Am 18:36 GMT

Ihren letzten Kampf hatte Adams am 28. September ausgetragen, als sie ihren WM-Titel im Fliegengewicht des Profi-Weltverbandes WBO gegen die Mexikanerin Maria Salinas erfolgreich verteidigt hatte.

Sie kam insgesamt auf sechs Kämpfe seit ihrem Übertritt ins Profilager 2017, sie gewann fünfmal, dazu kam ein Remis.

Geschichte schrieb Nicola Adams bei den Sommerspielen 2012 in London. Dort wurde sie am 9. August durch ihren 16:7-Finalerfolg im Fliegengewicht gegen die Chinesin Ren Cancan erste Box-Olympiasiegerin der Geschichte. 2016 triumphierte sie in Rio zum zweiten Mal.

