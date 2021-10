Deutschland

Bild.de: Tyson Fury gewinnt epische Ring-Schlacht gegen Wilder. Tyson Fury (33) bleibt in einem der besten Fights aller Zeiten Weltmeister!

Spiegel: Fury bleibt der ungeschlagene König des Schwergewichts. Was für ein Kampf! Tyson Fury und Deontay Wilder lieferten sich in Las Vegas eine epische Schwergewichtsschlacht mit Niederschlägen auf beiden Seiten – und dem besseren Ende für Fury.

Fünf Knockdowns! Fury schlägt Wilder in epischem Kampf

SZ.de: Ein großer Kampf, eine Schlacht für die Geschichtsbücher: Beim Schwergewichtsfight zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder zeigt sich wieder einmal, dass Boxen auch Denksport ist - am Ende singt Sieger Fury ein Lied.

Großbritannien

Daily Express: Fury gewinnt einen atemberaubenden Krieg. Es war ein Gänsehaut- und ein Achterbahn-Kampf, der Kampf der Jahres, vielleicht sogar der Kampf des Jahrzehnts.

The Times: Wilder hat keine Ausreden mehr. Es war nicht der Trainer, nicht der Ringrichter und nicht der Anzug - es war einfach nur Tyson Fury. Es war ein bemerkenswerter Kampf mit einem brutalen Auf und Ab.

The Sun: Fury gewinnt einen der größten Kämpfe in der Geschichte des Boxens. Sein Helden-Status als bester Schwergewichtsboxer seiner Zeit wurde für die Ewigkeit zementiert. In der vierten Runde überlebte er eine schreckliche Schlägerei.

Daily Mirror: Schwergewichts-Showdown für die Ewigkeit! Fury schlägt Wilder brutal k.o.. Wilder weigerte sich sehr lange, unter Furys Druck zusammenzubrechen. Doch dann konnten Körper und Geist nicht mehr.

Daily Mail: Der Gypsy King gewinnt einen Thriller in Las Vegas. Beide Boxer gingen zu Boden, bevor der Bronze Bomber in einer sensationellen Trilogie verlor. Es war einer der heroischsten Schwergewichtskämpfe aller Zeiten.

Evening Standard: Drama in Las Vegas! Fury erholt sich von zwei Niederschlägen, um den tapferen Wilder brutal zu stoppen. Dieser Kampf wird als Klassiker in die Geschichte eingehen.

The Independent: Fury ging in einem zermürbenden Kampf zweimal zu Boden. Dann stand er auf und beendete die dreijährige Fehde mit Wilder auf brutale Art und Weise.

Daily Star: Einer der großartigsten Schwergewichtskämpfe aller Zeiten. Eindrucksvoll und einfach unglaublich.

The Guardian: Ein historischer Klassiker, ein herzzerreißender Kampf! Fury festigt nach Suchtproblemen und psychischen Erkrankungen endgültig seinen Platz an der Spitze des Boxsports.

