Zunächst infizierte sich Tyson Fury mit dem Coronavirus und wurde im Trainingsprozess zurückgeworfen. Einige Wochen später wurde seine Tochter schwer krank und der Brite setzte mit dem Training aus, um im Krankenhaus Zeit mit ihr zu verbringen.

"Ich bin mit ihm zum Alder Hey Hospital in Liverpool gefahren, um ihn auf andere Gedanken zu bringen", sagte John Fury. "Ich habe ihm gesagt, dass er etwas Training braucht und nicht nur rumsitzen soll. Ich habe ihm einen Lauf vorgeschlagen, der ihn auf andere Gedanken bringt."

Trotz seines Alters und Übergewichts sei er seinem Sohn davongerannt, so Furys Vater. Dies sei der Leistungsstand seines Sohnes nur vier Wochen vor dem WM-Kampf gewesen. "Er sagte mir nach dem Lauftraining: Das hat mich fast umgebracht", so Fury weiter. "Mich hat das innerlich schon beunruhigt, so kurz vor dem Kampf."

