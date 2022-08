"Ich bin mir sicher, dass Tyson Fury noch nicht final zurückgetreten ist, ich bin davon überzeugt, dass er gegen mich kämpfen will", sagte Usyk, der zunächst jedoch in seine Heimat zurückkehren und sein Land im Krieg unterstützen will.

Danach möchte er gegen Fury boxen, und "wenn es nicht Tyson Fury ist, werde ich überhaupt nicht mehr kämpfen", sagte Usyk, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag Anthony Joshua in Saudi-Arabiens Metropole Dschidda nach Punkten (per Split Decision) bezwang und damit seine Weltmeistertitel der Verbände IBO, WBA, WBO und IBF verteidigte.

Fury ließ derweil keine Zweifel daran, was er über den WM-Kampf dachte. "Beide waren sch****", erklärte der 34-Jährige und betonte: "Das war einer der schlechtesten Schwergewichts-Kämpfe, den ich jemals gesehen habe. Ich würde beide in einer Nacht fertig machen. Es war Bullshit."

Der Schwergewichtsweltmeister des Verbandes WBC fügte hinzu: "England ist wieder ohne seine WM-Gürtel. Aber es gibt ein Gegenmittel und eine Lösung, die ich empfehlen kann. Schickt mich in den Ring und ich werde den ukrainischen Penner um seine Gürtel erleichtern, wie ich es schon mit dem letzten ukrainischen Penner getan habe."

Fury fordert Usyk heraus und beleidigt Klitschko

Damit spielte der "Gypsy King" auf seinen Sieg im Jahr 2015 gegen Usyks Landsmann Wladimir Klitschko an, als er in Düsseldorf den langjährigen Dominator seine vier WM-Titel abnahm.

Ursprünglich hatte Fury nach seinem K.o.-Sieg im April diesen Jahres gegen den US-Amerikaner Dillian Whyte sein Karriereende verkündet. Jene Pläne scheint der Brite nun jedoch kurzerhand über Bord geworfen zu haben.

Selbstverständlich ließ Fury den finanziellen Aspekt im Hinblick auf ein mögliches Comeback jedoch nicht außen vor. "Es wird nicht billig. Wenn du den Besten willst, musst du zahlen. Es wird sehr teuer, also holt die Scheckbücher raus", so der 34-Jährige.

