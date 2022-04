Tyson Fury hat seinen Weltmeistertitel im Schwergewicht im größten Kampf der britischen Boxgeschichte verteidigt.

Der "Gypsy King" bezwang den 34-Jährigen durch einen K.o. in der sechsten Runde.

Mit einem brutalen Aufwärtshaken gegen das Kinn von Whyte holte sich Fury den Sieg vor 94.000 Zuschauern im legendären Wembley-Stadion.

Der Mega-Fight zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte zum Nachlesen:

Schluss in London

Damit verabschieden wir uns aus dem Wembley-Stadion in London. Tyson Fury bleibt Weltmeister durch einen Knockout in der sechsten Runde. Pascal Steinmann verabschiedet sich von Euch und wünscht eine gute Nacht!

Fury und das Wembley-Stadion singen

Fury hat keine letzten Worte für die 94.000 Zuschauer im Wembley. Nein: Er hat - wie wir das von ihm kennen - einen Song: Fury stimmt "American Pie" an, das Stadion steigt ein. Was für eine Stimmung. Was für ein Abschluss einer großen Karriere! Oder? Zumindest hat Fury eben erklärt, dass dies sein letzter Kampf gewesen sei.

Fury: "Der Beste!"

Fury dankt Gott und den 94.000 Zuschauern in der Arena. Dann wendet er sich Gegner Whyte zu: "Er ist ein Krieger. Er wird eines Tages Weltmeister sein. Aber heute Abend musste er unglücklicherweise gegen mich kämpfen", sagt Fury. "Es ist nicht irgendein Schwergewichtler, mit dem er da gekämpft hat. Er ist der Beste", sagt der "Gypsi King".

6. Runde: TYSON FURY BLEIBT WELTMEISTER!

Fury spielt nun mit Whyte, der bereits müde wirkt. Der 34-Jährige schlägt eine ganz wilde Rechte an Fury vorbei und stürzt dabei nahezu in die Seile. Zehn Sekunden vor dem Gong trifft Fury seinen Gegner mit einem gewaltigen rechten Aufwärtshaken am Kinn. Whyte geht zu Boden. Er kommt zwar wieder auf die Beine, steht aber sehr wacklig und stolpert dann an Lyson vorbei. Der Kampf ist aus! Fury bleibt Weltmeister!

5. Runde: Tyson Fury - Dillian Whyte

Starke Runde des Weltmeisters! Whyte hat Fury in der Ecke, gerät dann aber aus der Balance und stürzt im Rückwärtslaufen beinahe. Der "Body Snatcher" lacht Fury ins Gesicht - Mind Games. Aber kurz darauf trifft Fury erneut eine Rechte an den Kopf von Whyte, der leicht angeschlagen wirkt. Fury kommt hier immer besser in den Kampf und gewinnt Runde für Runde mehr die Oberhand.

4. Runde: Tyson Fury - Dillian Whyte

Heftiges Wortgefecht zwischen Fury und Whyte wegen Nachschlagens. Lyson schickt beide in ihre Ecken. Fury ist gereizt. Nachdem im Vorfeld des Kampfes alles sehr friedlich abgelaufen war, gehen nun die Emotionen mit Fury und Whyte ein wenig durch. Fury hat sich derweil besser auf die Deckung des Herausforderers eingestellt. Und dann trifft er Whyte am Auge, der 34-Jährige blutet am rechten Auge. Und erneut muss Lyson die beiden trennen. "Du bist ein professioneller Boxer", erinnert er Whyte. "Und du bist der Weltmeister", stellt er gegenüber Fury klar. Eine halbe Minute wird noch geboxt, dann hebt der Weltmeister am Ende der Runde jubelnd die Faust.

3. Runde: Tyson Fury - Dillian Whyte

So wirklich ist Fury noch nicht in seinem Konzept angekommen. Whyte wechselt dennoch wieder in die Linksauslage. Doch gegen Ende der Runde kommt der "Gypsi King" mit zwei Rechten zum Kopf von Whyte, der die Hand noch dazwischen bekommt.

2. Runde: Tyson Fury - Dillian Whyte

Whyte mit einer ganz wilden Rechten, die Fury knapp verfehlt. Der Herausforderer versucht, den Kampf über die Ringmitte heraus zu diktieren. Die zweite Runde nun deutlich intensiver als die Erste. Fury wirkt ein wenig überrascht, denn Whyte boxt zu Beginn in der Rechtsauslage. Aber der 34 Jahre alte Herausforderer macht hier einen starken Eindruck.

1. Runde: Tyson Fury - Dillian Whyte

Ausgeglichene erste Runde im Wembley-Stadion. Beide tasten sich erst einmal ab. Whyte geht - wie zu erwarten war - viel zum Körper. Fury schlägt mit der rechten Hand einmal durch und trifft den Herausforderer zum ersten Mal.

Tyson Fury - Dillian Whyte

Das Main Event geht los. Dillian Whyte wird bei seiner Vorstellung im Ring von den Zuschauern im Wembley-Stadion ausgepfiffen. Atemberaubend dagegen der Lärm bei der Vorstellung des "Gypsi King". Ringrichter Mark Lyson mit den Anweisungen an beide Kämpfer. Die Runde 1 geht los!

Info - Irrer Einzug des Weltmeisters

Musikalisch hat sich der Weltmeister hier etwas ganz Besonderes ausgedacht. American Pie ertönt, das Wembley-Stadion kocht. Tyson Fury schreitet im Anschluss zu "Juicy" von The Notorious B.I.G. in die Arena, danach erklingt "Sex on Fire" von Kings of Leon. Dann nimmt Fury kurz auf dem altbekannten Thron Platz und joggt dann in den Ring. Was für ein Auftritt des Weltmeisters. In wenigen Minuten geht es hier los!

Info - Whyte kommt in den Ring

Der "Body Snatcher" ist da. Zu Back in Black von AC/DC läuft der in Jamaika geborene Whyte in den Ring. Der Weg ist durchaus weit. Viel Zeit, um nachzudenken. Der Plan: Wie der Name sagt: Whyte wird versuchen, viel zum Körper zu gehen und Fury so wehzutun.

Info - Beide Boxer mit Siegen 2021

Sowohl Tyson Fury als auch Dillian Whyte gewannen im vergangenen Jahr ihren letzten Fight vor dem größten Duell in der britischen Boxgeschichte. Im Oktober bezwang Fury den "Bronze Bomber" Deontay Wilder durch Knockout in der elften Runde und beendete die Trilogie als Sieger. Whyte gelang im März gegen Alexander Povetkin die Revanche für die Niederlage ein Jahr zuvor.

Info - Fury mit Größenvorteilen gegenüber Whyte

Klitschko-Besieger Fury misst 2,06 Meter. Titelanwärter Whyte kommt dagegen nur auf 1,93 Meter. Auch deswegen ist der "Gypsi King" bei den Buchmachern klarer Favorit. Fury will in London den Knockout. 70 Prozent seiner Siege holte der 33-Jährige durch Knockouts.

Info - Fury ungeschlagen - Whyte mit zwei Niederlagen

Tyson Fury hat in seiner Profikarriere 32 Kämpfe bestritten, 31 davon gewann der "Gypsi King". Im Dezember 2018 endete sein Kampf gegen Deontay Wilder mit einem Unentschieden. Die folgenden beiden Kämpfe gegen den "Bronze Bomber" gewann der 33 Jahre alte Engländer dann. Whyte dagegen gewann 28 Profikämpfe. Dem gegenüber stehen zwei Niederlagen: 2015 verlor der 34-Jährige gegen Anthony Joshua, 2020 unterlag er gegen Alexander Povetkin.

Info - Europäischer Rekord

94.000 Zuschauer im Wembley-Stadion erwarten den größten Kampf in der britischen Sportgeschichte. Niemals zuvor verfolgten so viele Menschen einen Boxkampf auf diesem Kontinent. Wahnsinn! Die Atmosphäre kocht, doch die Sympathien sind klar verteilt: Die Menge in London scheint auf Seiten Furys zu stehen.

Info - Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Kampf um den WBC-Gürtel. Der 34 Jahre alte Brite Dillian Whyte fordert Weltmeister Tyson Fury heraus. Pascal Steinmann tickert den Mega-Fight aus dem Londonder Wembley-Stadion für Euch ab 22:45 Uhr live. Viel Spaß!

