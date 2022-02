Landsmann Whyte hatte als offizieller Herausforderer des WBC-Champions lange mit der Unterschrift gewartet und dem Vernehmen nach über seinen Promoter vertragliche Anpassungen vornehmen lassen.

Fury (31 Siege in 32 Profikämpfen - ein Unentschieden) geht als klarer Favorit in den Fight gegen Whyte (28 von 30), der in seiner Karriere schon von Alexander Povetkin (Russland) und Ex-Weltmeister Anthony Joshua (Großbritannien) geschlagen wurde.

Ad

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Djokovic verneigt sich vor Nadal - "Haben Riesenrespekt vor ihm"

Olympia Peking Friedrich und Co. gelandet: Olympia-Mannschaft zurück in Deutschland VOR 18 STUNDEN

(SID)

Diese Bilder gingen um die Welt: Ein Russe umarmt einen Ukrainer

Olympia Peking Winterspiele in Mailand und Cortina: Vorfreude überstrahlt große Fragezeichen GESTERN AM 14:22