Bei der Pressekonferenz des Boxkampfes zwischen den beiden Stars Tyson Fury und Deontay Wilder (Sonntag, ca. 6:00 Uhr MEZ) war es zu einem Eklat gekommen.

Furys Promoter Bob Arum beleidigte die Moderatorin Kate Abdo , weil diese sich laut Arum nicht an vorher getroffene Absprachen gehalten habe.

"Sie haben diese Frau aus UK hierher gebracht und sie hat die ganze Pressekonferenz auf Wilder ausgerichtet", wütete der 89-Jährige.

Er ging sogar noch weiter: "F*** sie", schimpfte Arum, wie auf einem Video, das bei "Twitter" kursiert, zu sehen und hören ist.

Abdo verteidigt sich

So sollte laut Arum eigentlich kein Face-off - die sonst oft übliche Gegenüberstellung zum Stare Down der Kontrahenten - durchgeführt werden.

Abdo animierte Fury und Wilder jedoch, sich in der Mitte der Bühne aufzustellen, was von Furys Entourage jedoch verhindert wurde. "Ich habe das gemacht, was der Sender für vereinbart hielt", verteidigte sich die 40-Jährige via "Twitter".

"Ich habe den höchsten Respekt vor Bob Arum und dem von ihm geschaffenen Imperium. Ich weiß, was er dem Boxen bedeutet und was dieser Sport ihm schuldet", schrieb Abdo außerdem. Es sei jedoch "enttäuschend, von jemandem, den ich respektiere, nicht respektiert zu werden".

Der Brite Fury und der US-Amerikaner Wilder treffen in Las Vegas bereits zum dritten Mal aufeinander. Der erste Kampf war unentschieden ausgegangen, im zweiten Fight hatte Fury über den US-Amerikaner triumphiert.

