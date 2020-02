Vincent Feigenbutz - Caleb Plant live im TV und im Livestream

Vincent Feigenbutz kämpft um den WM-Gürtel im Supermittelgewicht. Der 24-Jährige aus Karlsruhe tritt in Nashville/Tennesse in der Bridgestone Arena gegen den aktuellen Titelträger im Supermittelgewicht, Caleb Plant, an. Los geht es in der Nacht von Samstag, 15. Februar, auf Sonntag, 16. Februar um etwa 03:00 Uhr MEZ.

Feigenbutz - Plant live im TV

Der Kampf zwischen Vincent Feigenbutz und Caleb Plant wird bei Sport 1 live im TV übertragen.

Boxen im Livestream

Auch im Livestream überträgt Sport 1 den Fight um den WM-Titel aus Tennessee.

Feigenbutz - Plant bei Eurosport.de

Eurosport.de hält euch über alle News aus der Welt des Boxens auf dem Laufenden. Hier gibt es auch alle Informationen zum Fight Feigenbutz gegen Plant.