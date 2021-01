Cross Country Rallye

Rallye Dakar - Trucks: Tagessieg für Iveco auf der 9. Etappe

Bei den LKW ist die Rallye Dakar 2021 weiter fest in der Hand der Kamaz-Armada, die in der Gesamtwertung dominiert. Der Sieg auf der 9. Etappe aber ging an Martin Macek mit seinem Iveco.

