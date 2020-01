"Ich denke nicht an den Sieg. Dafür bin ich noch nicht bereit, weil mir die Erfahrung fehlt", sagte der Spanier im Vorfeld: "Dessen bin ich mir vollkommen bewusst." Alonso wird bei seinem Debüt zwar nicht der Schnellste sein, der 38-Jährige peilt nach den zwölf Etappen von Dschidda nach Qiddiyah neben der Zielankunft aber auch "eine gute Position" an.

Insgesamt muss Alonso bei der ersten Ausgabe in Saudi-Arabien in seinem Toyota-Werksauto fast 7900 Kilometer zurücklegen, davon etwa 5000 in Wettkampfgeschwindigkeit. Unterstützt und navigiert wird er dabei von seinem Co-Piloten und Landsmann Marc Coma, selbst fünfmaliger Dakar-Sieger auf dem Motorrad.

Dakar die "extremste Disziplin"

Zur Vorbereitung auf sein nächstes großes Abenteuer reiste Alonso unter anderem nach Namibia, Südafrika und Marokko. Zum Training, das bitter nötig ist. Denn die Formel 1 und die Rallye Dakar "könnten gar nicht weiter auseinander liegen", erklärte der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006. Die Dakar sei "die extremste Disziplin" im Motorsport.

Erstmals hatte Alonso seinen Toyota Hilux bereits im August 2018 getestet, wenige Monate vor seinem Ausstieg aus der Formel 1. Bei der Rallye Marokko im vergangenen Oktober kam er bei drei Etappen unter die Top 10 - war aber auch in einen Unfall verwickelt.

Der besonderen Herausforderung bei der härtesten Wüstenrallye der Welt ist sich Alonso also bewusst:

" Jeder Meter ist neu. Die Konzentration ist auf einem ganz anderen Level, wenn du täglich acht oder neun Stunden im Auto sitzt. "

Alonso visiert "Triple Crown" an

Auch Dakar-Chef David Castera traut Alonso bei dessen Debüt noch nicht den ganz großen Wurf zu. "Er wird Zeit brauchen. Er muss lernen, demütig zu sein", sagte Castera im Interview mit "motorsport-total.com". Allerdings ist Alonso immer für eine Überraschung gut, laut Castera könnte er durchaus eine Etappe gewinnen.

Ferrari: So ist der Plan mit Mick Schumacher für 2021

Nach der Rallye Dakar will Alonso als erst zweiter Fahrer nach Graham Hill die "Triple Crown" des Motorsports erobern. Dafür benötigt er einen Sieg bei den 500 Meilen von Indianapolis - das Formel-1-Rennen in Monaco (2006, 2007) sowie die 24 Stunden von Le Mans (2018, 2019) hat der Allrounder bereits gewonnen.

Das legendäre Ovalrennen in den USA im Mai 2020 sei deshalb seine Priorität. "Dieses Rennen will ich jetzt gewinnen", sagte Alonso. Davor steht allerdings noch ein wilder Ritt durch die Dünen von Saudi-Arabien auf dem Programm.

Das könnte Dich auch interessieren: Hamilton spricht bewegt über Lauda: "Ihn so zu sehen, war wirklich hart"