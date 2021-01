Der Katarer Al-Attiyah, der 2011, 2015 und 2019 triumphiert hatte, liegt nach den 403 Wertungskilometern am Dienstag rund um Wadi Ad-Dawasir 5:09 Minuten hinter Peterhansel. Der französische Rekordsieger erreichte das Ziel in seinem Mini JCW Buggy als Tagesdritter (+ 4:05) hinter dem südafrikanischen Rookie Henk Lategan (+ 2:27/Toyota).

03/01/2021 AM 13:07

Titelverteidiger Sainz (Mini Buggy) verfuhr sich in der Wüste und verlor den Anschluss an das Spitzenduo. Erst nach zwei Kilometern bemerkte der Spanier seinen Irrtum und suchte wieder die richtige Route. Das kostete ihn rund eine halbe Stunde.

"Für uns", berichtete Peterhansel, "hat es heute mit einem Reifenschaden nicht so gut angefangen. Als wir Carlos gefolgt sind, hat er falsch navigiert, aber für uns lief es gut. Gegen Nasser darf man nie aufgeben. Man muss riskieren, um an ihm dranzubleiben. Soweit bin ich mit meiner Rallye zufrieden."

"Nur" drei Reifenschäden hatte Timo Gottschalk zu beklagen. Der Berliner Co-Pilot büßte mit dem Polen Jakub Przygonski auf Rang elf insgesamt 22 Minuten ein. In der Gesamtwertung belegt das Duo den fünften Rang.

Die Rallye Dakar findet zum zweiten Mal in Saudi-Arabien statt. Zuvor war das legendäre Wüstenrennen elf Jahre in Südamerika ausgetragen worden, aus Afrika hatte sich die Dakar aus Sicherheitsgründen zurückgezogen. Insgesamt stehen zwölf Etappen auf dem Programm, die Sieger der sieben Klassen werden am 15. Januar nach 7776 Kilometern (4528 Wertungskilometer) gekürt.