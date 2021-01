Sein Vorsprung auf Rekordchampion Stéphane Peterhansel betrug 2:35 Minuten. Der Franzose fährt wie Titelverteidiger Carlos Sainz im Mini von X-Raid. Sainz (Spanien), der das erste Teilstück am Sonntag vor Peterhansel gewonnen hatte , wurde mit 9:17 Minuten Rückstand Dritter und musste die Gesamtführung an Peterhansel abgeben.

Der Franzose führt nun mit einer Gesamtzeit von 7:17.18 Stunden und liegt damit 6:37 Minuten vor Sainz. Al-Attiyah verbesserte sich in der Gesamtwertung von Rang zehn auf Platz drei (+9:14 Minuten).

Einen großen Sprung nach vorn machte Co-Pilot Dirk von Zitzewitz (Eutin), trotz eines Plattens. Der 52-Jährige hatte 2009 an der Seite des südafrikanischen Piloten Giniel de Villiers gewonnen und feiert nach einem schweren Unfall im August 2019 nun sein Comeback.

Gemeinsam mit dem einheimischen Fahrer Yazeed Al Rajhi schob sich von Zitzewitz von Rang 17 auf vier vor. Der Rückstand auf Al-Attiyah in der Tageswertung beträgt 10:24 Minuten. In der Gesamtwertung liegt das Duo nun auf der sechs (+27:32 Minuten).

Nach oben im Ranking ging es auch für Timo Gottschalk. Der Berliner Co-Pilot verbesserte sich mit dem Polen Jakub Przygonski von Rang neun auf acht (17:49 Minuten zurück). In der Gesamtwertung steht derzeit Platz fünf zu Buche (+24:27 Minuten).

Die Rallye Dakar findet bei ihrer 43. Auflage zum zweiten Mal in Saudi-Arabien statt. Zuvor war das legendäre Wüstenrennen elf Jahre in Südamerika ausgetragen worden, aus Afrika hatte sich die Dakar aus Sicherheitsgründen zurückgezogen. Insgesamt stehen zwölf Etappen auf dem Programm, die Sieger der sieben Klassen werden am 15. Januar nach 7776 Kilometern (4528 Wertungskilometer) gekürt.