Die Rallye Dakar findet nach 2020 zum zweiten Mal in Folge in Saudi-Arabien Statt. Vom 3. bis 15. Januar stehen insgesamt zwölf Etappen auf dem Programm. Über 7.500 Kilometer stehen den Fahrern vor der Brust. Einziger Ruhetag ist der 9. Januar. In insgesamt sechs Kategorien werden die Sieger ermittelt: Autos, Motorräder, Quads, Trucks, UTVs und Classics.

Die Rallye Dakar live im TV

Die 43. Rallye Dakar beginnt am 3. Januar und endet am 15. Januar und wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Eurosport 1 zeigt aber täglich nach Ende der Etappe eine 30-minütige Zusammenfassung mit allen Highlights des Tages.

Dakar 2021: So sieht die Strecke in Saudi Arabien aus

Die Rallye Dakar im Livestream

Bei Eurosport auf Joyn PLUS+ könnt ihr auch die Tageszusammenfassungen der Rallye Dakar sehen. Bei Joyn PLUS+ seht ihr für 6,99 Euro pro Monat nicht nur das komplette Programm von Eurosport einschließlich des Eurosport Players, sondern auch viele Filme und Serien sowie weitere Fernsehsender im Stream.

Die Rallye Dakar bei Eurosport.de

Eurosport.de hält euch täglich über die Geschehnisse der Rallye Dakar auf dem neusten Stand. Hier gibt es News, Hintergrundberichte und Highlight-Videos zur Rallye, die zum zweiten Mal in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

Rallye Dakar: Favoriten auf den Gesamtsieg

Nach seinem Vorjareserfolg zählt Titelverteidiger Carlos Sainz (Mini) wieder zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg. Auch mit seinem Teamkollege Stéphane Peterhansel dürfte 2021 erneut zu rechnen sein. Der Franzose hat bereits 13. Mal die Wüstenrallye gewonnen, sechsmal auf dem Motorrad und sieben Mal im Auto. Größter Kontrahent der Minis ist der dreimalige Sieger und Vorjahreszweite Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Auch deutscher Sicht sind mit Timo Gottschalk und Dirk von Zitzewitz zwei Sportler mit dabei, die als Co-Piloten fungieren. Gottschalk tritt an der Seite von Jakub Przygonski an, von Zitzewitz unterstützt Yazeed Al-Rajhi. Beide gehen für Toyota an den Start. Sebastian Bühler (Hero) ist bei den Motorrädern mit von der Partie.

Faszination Dakar: Spektakel im Sand

