Somit ging der Tagessieg an Peterhansel. Es war sein erster in diesem Jahr. Al-Attiyah büßte am Dienstag zwölf Minuten auf den Franzosen ein. Das bedeutet, dass sich der Vorsprung von Peterhansel in der Gesamtwertung auf knapp 18 Minuten vergrößert hat.

Für einen Mitfavoriten endete die Rallye am Dienstag. Kurz nach Kilometer 155 stürzte Toby Price von seiner KTM. Dabei verletzte sich der Australier am linken Arm und an der linken Schulter. Er wurde per Helikopter in ein Krankenhaus nach Tabuk gebracht.