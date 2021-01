Cross Country Rallye

Rallye Dakar: Ein Porsche 911 als wohl schönstes Auto 2021

Amy Lerner geht bei der 43. Rallye Dakar mit dem wohl schönsten Auto an den Start. Die US-Amerikanerin fährt einen Porsche 911 und tritt mit diesem in der Kategorie "Classic" an. Lerner erhält für ihr Fahrzeug viele Blicke.

