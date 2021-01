Man arbeitete in enger Abstimmung mit den Behörden Saudi-Arabiens, um die problemlose Einreise zu gewährleisten.

"Als ich am Abend des 20. Dezember diese Nachricht erhalten hatte, habe ich sofort meine Chefs angerufen. Sie haben mir gesagt, dass wir nächsten Morgen sofort mit unseren Kontakten in Saudi-Arabien sprechen müssen."

"Am kompliziertesten war es, die Leute zu den Charterflügen zu bekommen, weil wir von 47 Nationalitäten sprechen", sagt Castera. "Alle, die nicht hier sind, sind das nicht wegen Transportproblemen, sondern wegen Corona-Problemen."

Dakar 2021: So sieht die Strecke in Saudi Arabien aus

So kann Ivan Jakes, der 2013 bei den Motorrädern Vierter war, wegen eines positiven Tests nicht an der Dakar teilnehmen. Da der Dakar-Tross in den kommenden beiden Wochen praktisch abgeschottet von der Außenwelt agiert, werden keine großen Probleme erwartet.