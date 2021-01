"Auf jeder Etappe finden wir ein wenig von allen Zutaten. Wir haben versucht, die Dünen, die technischen Bereiche und die schnellen Teilstücke an jedem Renntag zu erhalten", erklärte Castera weiter.

Die Rallye Dakar führte traditionell über weite Teile des afrikanischen Kontinents, wurde allerdings aus Sicherheitsgründen von 2009 und 2019 in Südamerika veranstaltet. Im Januar 2020 fand der gefährliche Wüstenklassiker erstmals in Saudi-Arabien statt, Carlos Sainz siegte in der Autowertung.