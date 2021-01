Cross Country Rallye

Rallye Dakar - Motorräder: Die Highlights der 6. Etappe

Honda-Ass Joan Barreda auch die sechste Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gewonnen. Für den Spanier war es der bereits dritte Tagessieg in diesem Jahr. In der Gesamtwertung führt Toby Price (KTM) knapp vor dem Honda-Duo Kevin Benavides und Ignacio Cornejo.

