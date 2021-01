Peterhansel musste nach seinem gestrigen Tagessieg die Strecke eröffnen. Schwierig ging es wieder für Carlos Sainz im zweiten Mini Buggy los, der in der Anfangsphase rund sechs Minuten verlor, dann aber zum Angriff ansetzte und etwas Boden gutmachen konnte. Peterhansel konzentrierte sich darauf, Al-Attiyah in Schach zu halten.

"Am Ende gab es nicht zu viele Steine, aber die Navigation war sehr kompliziert", kommentierte Peterhansel die Etappe. Al-Attiyah stimmt ihm auch zu: "Es war nicht einfach, den Weg zu finden. Ich bin zufrieden, dass ich ohne Probleme durchgekommen bin."

11/01/2021 AM 12:26

Den Sieg hat Al-Attiyah noch nicht abgeschrieben: "Morgen ist der Schlüssel dieser Dakar. Es ist noch ein weiter Weg. Es gibt keine Strategie, wir fahren mit einer guten Pace weiter. Stéphane hat mehr Druck, weil er führt und vorsichtiger sein muss. Aber auch ich habe Druck. Wenn ich ihn nicht einholen kann, will ich den zweiten Platz absichern."

Peterhansel steuert derweil auf seinen 14. Dakar-Gesamtsieg zu. Der französische Mini-Pilot vom deutschen Team X-Raid hat nach den 342 Wertungskilometern zur Oase Al-'Ula am Mittwoch 17:01 Minuten Vorsprung auf Al-Attiyah.

Den Tagessieg sicherten sich Al-Rajhi/von Zitzewitz mit zwei Minuten Vorsprung auf Al-Attiyah und Peterhansel. Zuvor konnte das Duo, das durch Reifenschäden und einen Getriebeschaden in der Gesamtwertung weit hinten liegt, schon die siebte Etappe gewinnen.

"Etwa 20 Kilometer vor dem Ziel hatten wir einen Platten. Ich wollte wechseln, Yazeed nicht - jetzt ist nichts mehr davon übrig. Ich hätte nie gedacht, dass es so zum Tagessieg reicht." Im Ziel war rechts hinten vom Reifen und der Felge praktisch nichts mehr zu sehen.

Der beste Deutsche in der Gesamtwertung ist weiterhin Timo Gottschalk, der Co-Pilot von Jakub Przygonski in einem Toyota. Das Duo beendete den Tag auf dem fünften Platz und ist auf Kurs zu Rang vier in der Gesamtwertung. Von Zitzewitz und Al Rajhi besitzen mit einem Rückstand von über sechs Stunden keine Podestchancen mehr.