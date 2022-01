Cross Country Rallye

Dakar 1988: Der gestohlene Peugeot von Spitzenreiter Ari Vatanen

Am 18. Januar 1988 wurde Dakar-Geschichte geschrieben. Aus heiterem Himmel verschwindet am Flughafen von Bamako, Mali der Peugeot von Spitzenreiter Ari Vatanen. Das Auto wurde nach aufwendiger Suche fünf Kilometer vom Flughafen entfernt in einem Feld gefunden. Vatanen erreichte letztlich eine halbe Stunde nach der ihm zugeordneten Startzeit die Ziellinie und wurde am Folgetag disqualifiziert.

