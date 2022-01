Cross Country Rallye

Rallye Dakar 2022 - Highlights Trucks auf der 4. Etappe: Russischer Dreikampf an der Spitze

Bei den Trucks zeichnet sich auch auf der vierten Etappe der Rallye Dakar von Al Qaisumah nach Riyadh ein russischer Dreikampf ab. Eduard Nikolaev und Co-Pilot Evgeni Iakovlev haben dabei am Ende die Nase vorn. Dmitry Sotnikov bleibt allerdings in der Gesamtwertung über sechs Minuten vor seinem Landsmann in Front. Die Highlights auf dem 4. Teilabschnitt der Wüsten-Rallye gibt es hier:

00:02:30, vor 3 Stunden